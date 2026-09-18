Kangra News: शाहपुर में चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का आगाज
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Sat, 19 Sep 2026 05:43 AM IST
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रैत (कांगड़ा)। राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शाहपुर में उपमंडल स्तरीय 33वीं चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का शुभारंभ विधायक केवल सिंह पठानिया ने किया। प्रतियोगिता में शाहपुर उपमंडल के 52 विद्यालयों के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने छात्र वैज्ञानिकों के विभिन्न विज्ञान मॉडलों का अवलोकन किया और विद्यार्थियों से उनके प्रयोगों व मॉडल के बारे में जानकारी ली। कार्यक्रम में एसडीएम गणेश ठाकुर, डॉ. सुनंदा पठानिया, अरविंद धीमान, नगर पंचायत अध्यक्ष बबीता, संदीप ठाकुर और मंजू पटियाल आदि मौजूद रहे। संवाद
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