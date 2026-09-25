Kangra News: बरसात से हुए नुकसान का आकलन करेंगे केंद्रीय टीम

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तय कार्यक्रम के अनुसार केंद्रीय टीम 28 सितंबर को सुबह करीब 10:30 बजे गगल एयरपोर्ट पहुंचेगी। यहां जिला प्रशासन के साथ बैठक के बाद टीम दोपहर करीब दो बजे शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की बोह वैली में फ्लैश फ्लड से प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने रवाना होगी।अगले दिन 29 सितंबर को केंद्रीय दल धर्मशाला और आसपास के आपदा प्रभावित स्थलों का दौरा करेगा। इसके बाद टीम नुकसान का जायजा लेने जिला कुल्लू के लिए रवाना हो जाएगी।जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागाध्यक्षों और अधिकारियों को 28 सितंबर को गगल एयरपोर्ट पर होने वाली बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को अपने विभागों से जुड़े नुकसान के आंकड़े व जरूरी दस्तावेज साथ लाने और पूरे दौरे के दौरान टीम के साथ मौजूद रहने को कहा गया है।