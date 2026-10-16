Kangra News: चंबापत्तन के पास ब्यास नदी में मिला ऊना के लापता बुजुर्ग का शव

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रमेश शर्मा दो दिन पहले चामुखा मंदिर में माथा टेकने आए थे। मंदिर में दर्शन करने से पहले वह ब्यास नदी में नहाने के लिए उतरे लेकिन गहरे पानी में जाने के कारण लापता हो गए। इसके बाद स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने नदी में उनकी तलाश शुरू की।लगातार तलाशी अभियान के दौरान उनका शव चंबापत्तन के पास नदी से बरामद किया गया। एसपी देहरा संदीप धवल ने बताया कि पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने लापता बुजुर्ग का शव बरामद कर लिया है। पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। संवाद