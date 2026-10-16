Kangra News: चंबापत्तन के पास ब्यास नदी में मिला ऊना के लापता बुजुर्ग का शव
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Sat, 17 Oct 2026 11:49 AM IST
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रक्कड़ (कांगड़ा)। पुलिस थाना रक्कड़ के तहत चामुखा मंदिर के पास ब्यास नदी में लापता हुए 70 वर्षीय बुजुर्ग का शव चंबापत्तन के पास बरामद हुआ है। शव की पहचान रमेश शर्मा पुत्र चिंतराम निवासी डोहगी उपमंडल बंगाणा, जिला ऊना के रूप में हुई है।
रमेश शर्मा दो दिन पहले चामुखा मंदिर में माथा टेकने आए थे। मंदिर में दर्शन करने से पहले वह ब्यास नदी में नहाने के लिए उतरे लेकिन गहरे पानी में जाने के कारण लापता हो गए। इसके बाद स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने नदी में उनकी तलाश शुरू की।
लगातार तलाशी अभियान के दौरान उनका शव चंबापत्तन के पास नदी से बरामद किया गया। एसपी देहरा संदीप धवल ने बताया कि पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने लापता बुजुर्ग का शव बरामद कर लिया है। पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। संवाद
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रमेश शर्मा दो दिन पहले चामुखा मंदिर में माथा टेकने आए थे। मंदिर में दर्शन करने से पहले वह ब्यास नदी में नहाने के लिए उतरे लेकिन गहरे पानी में जाने के कारण लापता हो गए। इसके बाद स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने नदी में उनकी तलाश शुरू की।
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लगातार तलाशी अभियान के दौरान उनका शव चंबापत्तन के पास नदी से बरामद किया गया। एसपी देहरा संदीप धवल ने बताया कि पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने लापता बुजुर्ग का शव बरामद कर लिया है। पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। संवाद
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