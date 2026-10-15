Kangra News: भट्टू में पीएचसी बंद करने पर भाजपा ने निकाली आक्रोश रैली

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उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार जनसुविधाओं को एक-एक करके बंद कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भट्टू पीएचसी को बंद करना ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य अधिकारों और इलाके के विकास पर सीधा हमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने सुलह क्षेत्र के कई संस्थानों पर ताले जड़कर जनता को मुश्किल में डाला है। नए संस्थान खोलने के बजाय पहले से चल रहे स्वास्थ्य केंद्रों को बंद करना सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। सुलह की जनता इस भेदभाव का मुंहतोड़ जवाब देगी। विज्ञापन

उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार जनसुविधाओं को एक-एक करके बंद कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भट्टू पीएचसी को बंद करना ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य अधिकारों और इलाके के विकास पर सीधा हमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने सुलह क्षेत्र के कई संस्थानों पर ताले जड़कर जनता को मुश्किल में डाला है। नए संस्थान खोलने के बजाय पहले से चल रहे स्वास्थ्य केंद्रों को बंद करना सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। सुलह की जनता इस भेदभाव का मुंहतोड़ जवाब देगी।

सुलह (कांगड़ा)। विधानसभा क्षेत्र सुलह के तहत भट्टू में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) बंद किए जाने के विरोध में भाजपा ने बुधवार को आक्रोश रैली निकाली और धरना-प्रदर्शन किया। विधायक विपिन सिंह परमार के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।