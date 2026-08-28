Kangra News: खुंडियां में भाजपा ने निकाली जन आक्रोश रैली
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 03:19 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 03:19 AM IST
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खुंडियां (कांगड़ा)। उपमंडल ज्वालामुखी के तहत चंगर क्षेत्र के खुंडियां में भाजपा ने जन आक्रोश रैली निकाली। खुंडियां भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय राणा की अध्यक्षता में यह रैली घट्टा चौक से खुंडियां बाजार तक निकाली गई। भाजपा नेता रविंद्र सिंह रवि ने कहा कि इस जन आक्रोश रैली का मुख्य आयोजन सरकार को जगाने और विकास कार्यों को गति देने के लिए किया गया है। रैली में जिला अध्यक्ष अजय खट्टा, ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष राम लोक धनोटिया, किसान मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता आरती राणा, युवा मोर्चा अध्यक्ष अजय कुमार, जिला महामंत्री बीरबल आदि मौजूद रहे। संवाद
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