Kangra News: हिमाचल के तीन शहरों में होंगी अस्मिता महिला खो-खो लीग

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सुंदरनगर और जुखाला में 12 सितंबर जबकि सोलन में 8 सितंबर को प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। भारत सरकार के खेल मंत्रालय की ओर से प्रतियोगिता करवाने का जिम्मा भारतीय खो-खो महासंघ को सौंपा है। भारतीय खो-खो महासंघ के संयुक्त सचिव एवं हिमाचल प्रदेश खो-खो संघ के महासचिव एलआर वर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश के तीन शहरों सुंदरनगर, जुखाला व सोलन में लीग टूर्नामेंट करवाने के लिए स्थान मिलना बड़े गर्व की बात है। महिला खिलाड़ियों से आग्रह किया है कि प्रतिष्ठित अस्मिता खो-खो सिटी टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें।

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मंडी। देशभर में खो-खो को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के खेल मंत्रालय की ओर से पूरे देश में अस्मिता महिला खो-खो लीग का आयोजन किया जा रहा है। यह लीग खेलो इंडिया अस्मिता खो-खो सिटी टूर्नामेंट के तहत होगी। यह प्रतियोगिताएं हिमाचल प्रदेश के तीन शहरों मंडी जिले के सुंदरनगर, बिलासपुर के जुखाला व सोलन जिले के सोलन में होंगी। इसमें संबंधित जिले की 6 से 8 महिला टीमें अपना दमखम दिखाएंगी।