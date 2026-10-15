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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   An image of Viksit Bharat created with Rangoli in Dharamshala.

Kangra News: धर्मशाला में रंगोली से सजी ‘विकसित भारत’ की तस्वीर

Thu, 15 Oct 2026 02:00 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:00 AM IST
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An image of Viksit Bharat created with Rangoli in Dharamshala.
धर्मशाला। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित ‘सेवा समर्पण के 25 वर्ष’ व सेवा संकल्प अभियान के तहत धर्मशाला में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ‘विकसित भारत 2047’ के विजन को समर्पित इस कार्यक्रम का शुभारंभ ‘सेवा के रंग राष्ट्र के संग’ पहल के तहत तैयार की गई विशाल और आकर्षक रंगोली के साथ हुआ।
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छात्रों और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा तीन दिन की कड़ी मेहनत से बनाई गई यह रंगोली आकर्षण का मुख्य केंद्र रही। इस मौके पर विद्यार्थियों ने मुख्य अतिथि एवं विधायक सुधीर शर्मा को ‘विकसित भारत 2047’ के विजन और देश भर में संचालित कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी।
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अभियान के तहत धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के 12 स्कूलों में डिबेट और पेंटिंग प्रतियोगिताएं करवाई गईं, जिनमें लगभग 470 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपने सपनों के भारत की तस्वीर पेश की। इन प्रतियोगिताओं में प्रत्येक स्कूल से प्रथम, द्वितीय व तृतीय रहे 72 मेधावी बच्चों को चयनित किया गया। मुख्य अतिथि सुधीर शर्मा ने समारोह में इन सभी विजेताओं को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
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