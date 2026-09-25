Kangra News: खाद्य पदार्थों की दुकानों पर रहेगी आठ सदस्यीय टीम की नजर

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कमेटी का गठन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रंजीत ठाकुर की अगुवाई में किया गया है। दशहरा उत्सव के दौरान कमेटी ढाबा संचालकों और स्वयं सहायता समूहों की ओर से लगाई जाने वाली खाद्य पदार्थों की दुकानों का समय-समय पर निरीक्षण करेगी।इस दौरान संचालकों को सफाई व्यवस्था बनाए रखने को लेकर दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। खाद्य पदार्थों की बिक्री के दौरान स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए सभी संचालकों को एप्रन, शेफ कैप और किचन ग्लव्ज निशुल्क वितरित किए जाएंगे।स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ नेहरू युवा केंद्र की टीम भी काम करेगी। दोनों टीमें शहर के अलग-अलग हिस्सों में तैनात रहकर खाद्य पदार्थों से संबंधित दुकानों और ढाबों का निरीक्षण करेंगी। विभाग की ओर से संचालकों को साफ-सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए जाएंगे।लापरवाही पर होगी कानूनी कार्रवाईविभाग के निर्देशों के बाद भी यदि कोई ढाबा संचालक गंदगी, खराब खाना या सफाई व्यवस्था में लापरवाही करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आठ सदस्यीय सब कमेटी में स्वास्थ्य विभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग समेत अन्य अधिकारी शामिल हैं।सब कमेटी के गठन को लेकर बैठक की गई है। दशहरा उत्सव के दौरान खाद्य पदार्थों से संबंधित दुकानों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी, ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ न हो। डॉ. रंजीत ठाकुर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी