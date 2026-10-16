Kangra News: शक्तिपीठों में छठे नवरात्र पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

विज्ञापन

--

--

--

विज्ञापन

विज्ञापन

दिनभर में तीनों शक्तिपीठों में करीब 35 हजार श्रद्धालुओं ने शीश नवाकर माता का आशीर्वाद लिया। इनमें श्री ज्वालामुखी मंदिर में लगभग 24 हजार, मां बज्रेश्वरी देवी मंदिर में सात हजार और श्री चामुंडा नंदिकेश्वर धाम में करीब चार हजार भक्तों ने दर्शन किए।ज्वालामुखी: तीन दिन 24 घंटे खुले रहेंगे कपाटश्री ज्वालामुखी मंदिर में पांच नवरात्रों के भीतर लगभग डेढ़ लाख श्रद्धालु पवित्र ज्योतियों के दर्शन कर चुके हैं। करीब 70 लाख रुपये का चढ़ावा अर्पित किया गया है। इनमें पांचवें नवरात्र का 5.55 लाख रुपये का चढ़ावा शामिल है। मंदिर अधिकारी अजय मंडयाल ने बताया कि भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा, पेयजल और सफाई के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए छठी, सप्तमी और अष्टमी को मंदिर के कपाट 24 घंटे खुले रखे जा रहे हैं।श्री चामुंडा नंदिकेश्वर धाम में सहस्र चंडी महायज्ञ, रुद्र महायज्ञ, अखंड रामायण पाठ और सवा लाख गायत्री मंत्र जाप से पूरा माहौल भक्तिमय बना हुआ है। मंदिर अधिकारी राकेश चौधरी ने बताया कि अष्टमी की रात माता का सिंदूर रूपी चोला बदला जाएगा और 108 प्रकार के व्यंजनों का महाभोग लगाया जाएगा। इसके बाद सिंदूर और प्रसाद भक्तों में बांटा जाएगा।माता श्री बज्रेश्वरी देवी मंदिर कांगड़ा में भक्तों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। मंदिर अधिकारी प्रकाश चंद ने बताया कि पांचवें नवरात्र पर भक्तों ने 4,50,244 रुपये का चढ़ावा अर्पित किया। सप्तमी, अष्टमी और नवमी के पावन दिनों में मंदिर के कपाट रात 2:30 बजे ही दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही मंदिर में तीनों समय सुचारु रूप से लंगर सेवा चलाई जा रही है।