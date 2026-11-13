Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   30 young people become skilled in the field of solar energy

Kangra News: सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हुनरमंद बने 30 युवा

Sat, 14 Nov 2026 05:32 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 05:32 AM IST
विज्ञापन
30 young people become skilled in the field of solar energy
खनियारा में आवासीय प्रशिक्षण का समापन, नाबार्ड ने बांटे प्रमाणपत्र
विज्ञापन

स्वरोजगार के लिए किया प्रेरित, प्रदेश सहित अन्य राज्यों के युवाओं ने भी लिया भाग
अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला। सौर ऊर्जा के बढ़ते दायरे के बीच 30 युवाओं ने सोलर पैनल लगाने और उनके रखरखाव का तकनीकी कौशल हासिल किया। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के सहयोग से मेहर चंद महाजन विद्यावती पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से खनियारा में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुक्रवार को संपन्न हुआ। इसमें हिमाचल प्रदेश सहित अन्य राज्यों के युवाओं ने भाग लिया।
मल्टी स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खनियारा में आयोजित समापन समारोह में नाबार्ड के हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय शिमला के मुख्य महाप्रबंधक डॉ. विवेक पठानिया ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। उन्होंने प्रशिक्षण पूरा करने वाले सभी 30 प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र वितरित किए। इस अवसर पर नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक हिमांशु साहू और सहायक महाप्रबंधक ऋषभ सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे।
विज्ञापन

डॉ. विवेक पठानिया ने कहा कि हरित ऊर्जा के क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। सौर ऊर्जा के बढ़ते इस्तेमाल से प्रशिक्षित तकनीकी युवाओं की मांग भी बढ़ेगी। उन्होंने युवाओं से प्रशिक्षण के दौरान सीखे कौशल का उपयोग कर स्वरोजगार अपनाने और आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। हिमांशु साहू और ऋषभ सिंह ठाकुर ने भी युवाओं को प्रोत्साहित किया और नाबार्ड की स्वरोजगार एवं वित्तीय समावेशन से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed