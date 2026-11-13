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विधानसभा सत्र : फरियादियों को मिलेगी शटल बस की सुविधा

Sat, 14 Nov 2026 04:49 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 04:49 AM IST
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Assembly Session: Shuttle bus service to be available for petitioners
जोरावर स्टेडियम से तपोवन तक चलेंगी दो इलेक्ट्रिक वैन, प्रति सवारी 20 रुपये किराया
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16 से 21 नवंबर तक तपोवन में आयोजित होगा शीत कालीन सत्र
संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मशाला। तपोवन में 16 से 21 नवंबर तक आयोजित होने वाले हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान फरियादियों और आम लोगों की सुविधा के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) दो विशेष शटल बसें चलाएगा। इसके तहत जोरावर स्टेडियम से तपोवन विधानसभा परिसर के मुख्य गेट तक इलेक्ट्रिक वैन संचालित की जाएंगी। इस सुविधा के लिए प्रति सवारी 20 रुपये किराया निर्धारित किया गया है।
शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर आम लोगों और फरियादियों के निजी वाहनों को विधानसभा परिसर से करीब डेढ़ से दो किलोमीटर पहले जोरावर स्टेडियम में ही रोक दिया जाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखने तथा फरियाद लेकर पहुंचने वाले लोगों को पैदल विधानसभा तक जाना पड़ता है। खासकर बुजुर्गों और महिलाओं को इससे परेशानी होती है।
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कोट्स:
सुरक्षा कारणों से फरियादियों के वाहनों को विधानसभा परिसर से दूर रोका जाता है। इससे उन्हें पैदल चलकर विधानसभा तक पहुंचने में कठिनाई होती है। एचआरटीसी की ओर से दो शटल ई-वैन शटल सेवा इस असुविधा को दूर करेगी। यह सेवा लोगों को विधानसभा परिसर तक आसानी से पहुंचाएगी और वापस लाएगी। - पंकज चड्ढा, मंडलीय प्रबंधक एचआरटीसी धर्मशाला
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