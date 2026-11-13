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Kangra News: विधानसभा सत्र के दौरान पुलिस मैदान में नहीं होंगे धरना-प्रदर्शन

Sat, 14 Nov 2026 04:56 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Sat, 14 Nov 2026 04:56 AM IST
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Protests and demonstrations will not be permitted at the Police Ground during the Legislative Assembly session.
दाड़ी और जोरावर स्टेडियम में प्रदर्शन के लिए जगह चिह्नित
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पुलिस मैदान धर्मशाला में 20 नवंबर से शुरू होगी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा
संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मशाला। तपोवन में होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान इस बार पुलिस मैदान में धरना-प्रदर्शन नहीं हो सकेंगे। दरअसल पुलिस मैदान धर्मशाला में 20 नवंबर से हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के तहत जिला कांगड़ा के अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ऐसे में इस बार मैदान में धरना-प्रदर्शन पूरी तरह से बंद रहेंगे।

प्रशासन ने विधानसभा सत्र के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के लिए धरना-प्रदर्शनों के आयोजन को लेकर स्थान निर्धारित कर दिए हैं। इसके तहत दाड़ी मैदान और जोरावर स्टेडियम को प्रदर्शन के लिए चिह्नित किया गया है। प्रशासन की ओर से तय व्यवस्था के अनुसार विभिन्न संगठनों और संस्थाओं को अपनी मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन करने के लिए निर्धारित स्थलों का ही उपयोग करना होगा। वहीं, पांच हजार से अधिक लोगों की संख्या वाले धरना-प्रदर्शनों के लिए स्थान का अंतिम निर्धारण प्रशासन की ओर से किया जाएगा। इसके लिए संबंधित संगठनों को प्रशासन से समन्वय करना होगा।
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इस बारे में एसडीएम कांगड़ा मोहित रत्न ने बताया कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पुलिस मैदान धर्मशाला में कोई भी धरना-प्रदर्शन नहीं हो पाएगा। प्रशासन की ओर से धरना-प्रदर्शनों के लिए दाड़ी और तपोवन स्थित जोरावर स्टेडियम को चिह्नित किया गया है। हालांकि पांच हजार से अधिक लोगों की संख्या वाले धरना-प्रदर्शनों के लिए इन दोनों चिह्नित स्थानों में से अंतिम स्थान तय करने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है।
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