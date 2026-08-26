Kangra News: डरोह में 25 पुलिस अफसरों ने सीखे अपराधों की वैज्ञानिक जांच के गुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Wed, 26 Aug 2026 09:06 PM IST
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डरोह (कांगड़ा)। पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय (पीटीसी) डरोह में महिला सुरक्षा को लेकर आयोजित तीन दिवसीय विशेष कार्यशाला बुधवार को संपन्न हो गई। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) नई दिल्ली के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए करीब 25 अन्वेषण अधिकारियों ने महिला व बच्चों से जुड़े अपराधों की वैज्ञानिक जांच के तौर-तरीके सीखे।
कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञों ने जांच अधिकारियों को अन्वेषण में वैज्ञानिक पद्धतियों के उपयोग, डीएनए साक्ष्यों के महत्व, घरेलू हिंसा, सोशल मीडिया के जरिए होने वाले अपराधों और नए कानूनी प्रावधानों की बारीकियों से अवगत करवाया। इसके साथ ही मामलों की संवेदनशीलता को देखते हुए पीड़िता काउंसलिंग के प्रभावी तौर-तरीकों पर भी विस्तार से जानकारी दी गई।
प्रशिक्षण सत्रों में जागोरी ट्रस्ट से आभा भैया, प्रियांशी श्रीवास्तव, डीएसपी एवं कोर्स निदेशक मुकेश कुमार, डीएसपी तिलक चंद शांडिल, डीएसपी यश्व टी. सिंह, डिप्टी डीए अनिल शर्मा, सीएलआई विनोद कुमार और निरीक्षक जितेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन किया। कोर्स को सफल बनाने में निदेशक मुकेश कुमार व सुमन कटोच की अहम भूमिका रही।
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समापन पर पीटीसी के प्रधानाचार्य एवं एसपी भूपिंद्र सिंह कंवर ने सभी प्रतिभागी अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि पुलिस जांच को अधिक दक्ष और आधुनिक बनाने के लिए पीटीसी में बीपीआरएंडडी के सहयोग से ऐसे विशेष कोर्स आगे भी लगातार आयोजित किए जाते रहेंगे।
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कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञों ने जांच अधिकारियों को अन्वेषण में वैज्ञानिक पद्धतियों के उपयोग, डीएनए साक्ष्यों के महत्व, घरेलू हिंसा, सोशल मीडिया के जरिए होने वाले अपराधों और नए कानूनी प्रावधानों की बारीकियों से अवगत करवाया। इसके साथ ही मामलों की संवेदनशीलता को देखते हुए पीड़िता काउंसलिंग के प्रभावी तौर-तरीकों पर भी विस्तार से जानकारी दी गई।
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प्रशिक्षण सत्रों में जागोरी ट्रस्ट से आभा भैया, प्रियांशी श्रीवास्तव, डीएसपी एवं कोर्स निदेशक मुकेश कुमार, डीएसपी तिलक चंद शांडिल, डीएसपी यश्व टी. सिंह, डिप्टी डीए अनिल शर्मा, सीएलआई विनोद कुमार और निरीक्षक जितेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन किया। कोर्स को सफल बनाने में निदेशक मुकेश कुमार व सुमन कटोच की अहम भूमिका रही।
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समापन पर पीटीसी के प्रधानाचार्य एवं एसपी भूपिंद्र सिंह कंवर ने सभी प्रतिभागी अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि पुलिस जांच को अधिक दक्ष और आधुनिक बनाने के लिए पीटीसी में बीपीआरएंडडी के सहयोग से ऐसे विशेष कोर्स आगे भी लगातार आयोजित किए जाते रहेंगे।