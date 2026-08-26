Kangra News: डरोह में 25 पुलिस अफसरों ने सीखे अपराधों की वैज्ञानिक जांच के गुर

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कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञों ने जांच अधिकारियों को अन्वेषण में वैज्ञानिक पद्धतियों के उपयोग, डीएनए साक्ष्यों के महत्व, घरेलू हिंसा, सोशल मीडिया के जरिए होने वाले अपराधों और नए कानूनी प्रावधानों की बारीकियों से अवगत करवाया। इसके साथ ही मामलों की संवेदनशीलता को देखते हुए पीड़िता काउंसलिंग के प्रभावी तौर-तरीकों पर भी विस्तार से जानकारी दी गई।प्रशिक्षण सत्रों में जागोरी ट्रस्ट से आभा भैया, प्रियांशी श्रीवास्तव, डीएसपी एवं कोर्स निदेशक मुकेश कुमार, डीएसपी तिलक चंद शांडिल, डीएसपी यश्व टी. सिंह, डिप्टी डीए अनिल शर्मा, सीएलआई विनोद कुमार और निरीक्षक जितेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन किया। कोर्स को सफल बनाने में निदेशक मुकेश कुमार व सुमन कटोच की अहम भूमिका रही।समापन पर पीटीसी के प्रधानाचार्य एवं एसपी भूपिंद्र सिंह कंवर ने सभी प्रतिभागी अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि पुलिस जांच को अधिक दक्ष और आधुनिक बनाने के लिए पीटीसी में बीपीआरएंडडी के सहयोग से ऐसे विशेष कोर्स आगे भी लगातार आयोजित किए जाते रहेंगे।