हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शनिवार को ऊना में कांग्रेस सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने सरकार पर विकास और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया। जयराम ठाकुर ने शनिवार को ऊना जिला मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में कहा कि कांग्रेस सरकार अपने चार साल के कार्यकाल में कोई उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल नहीं कर सकी। चुनावी वर्ष शुरू होने पर सरकार अपनी नाकामियों से जनता का ध्यान भटका रही है। ठाकुर ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अपराध की घटनाएं लगातार चिंता का विषय बनी हुई हैं। कांग्रेस ने सत्ता संभालने के बाद केवल भाजपा और केंद्र सरकार को कोसने का काम किया। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्हें गालियां निकालने के अलावा कुछ नहीं किया। जनता अब कांग्रेस का असली चेहरा देख चुकी है। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस को सबक सिखाने का मन बना चुकी है।

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कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है। प्रदेशभर में आपराधिक घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ऊना जिला मुख्यालय के होटल सहित कई स्थानों पर गोलीकांड हुए। इन गोलीकांडों में कई लोगों की जान चली गई। शासन और प्रशासन कानून व्यवस्था सुधारने की बजाय आम लोगों को प्रताड़ित कर रहा है।

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