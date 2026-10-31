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हिमाचल: पांच एचएएस अधिकारियों के तबादले, भूपेंद्र कुमार राज्य औद्योगिक विकास निगम के एमडी

Sat, 31 Oct 2026 01:31 PM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Sat, 31 Oct 2026 01:31 PM IST
सार

 कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेशों के तहत 2013 बैच के एचएएस अधिकारी सिद्धार्थ आचार्य को डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन के रजिस्ट्रार पद से स्थानांतरित किया गया है।

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Five HAS officers transferred; Bhupendra Kumar appointed MD of State Industrial Development Corporation
हिमाचल में एचएएस अधिकारियों के तबादले। - फोटो : संवाद

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश सरकार ने पांच एचपीएएस अधिकारियों के तबादला और तैनाती के आदेश जारी किए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेशों के तहत 2013 बैच के एचएएस अधिकारी सिद्धार्थ आचार्य को डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन के रजिस्ट्रार पद से स्थानांतरित किया गया है। वह मानव भारती विश्वविद्यालय सोलन के प्रशासक का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे। आचार्य को अब हिमाचल प्रदेश सचिवालय शिमला में कार्मिक विभाग (पूल) में रिपोर्ट करने को कहा गया है। उन्हें आगे की तैनाती के लिए पूल में रखा गया है।

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 2015 बैच के एचएएस अधिकारी सुरेंद्र कुमारको डॉ. वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन के रजिस्ट्रार का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके साथ ही उन्हें मानव भारती विश्वविद्यालय सोलन के प्रशासक का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वर्तमान में वह जिला उद्योग केंद्र, सोलन के महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं।  मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत ने ये आदेश जारी किए हैं। विशेष सचिव (कार्मिक) राजीव कुमार ने इसकी पुष्टि की है।

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भूपेंद्र कुमार हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम प्रबंध निदेशक
प्रदेश सरकार ने भूपेंद्र कुमार को हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से की गई है। भूपेंद्र कुमार हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (एचपीएएस) के 2009 बैच के अधिकारी हैं। उनकी नियुक्ति स्थायी आधार पर की गई है। अधिसूचना के अनुसार यह नियुक्ति संजीव कुमार गांधी के स्थानांतरण के बाद हुई है। संजीव कुमार गांधी को हिमाचल प्रदेश जनरल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिमला का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। 

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कृष्ण कुमार शर्मा उप मंडलीय अधिकारी सरकाघाट तैनात
2019 वैच के एचएएस अधिकारी कृष्ण कुमार शर्मा को उप मंडलीय अधिकारी (नागरिक)सरकाघाट के पद पर तैनात किया है। वर्तमान में शर्मा संयुक्त निदेशक, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड गवर्नेंस के पद पर तैनात थे। वहीं 2022 वैच के एचएएस अधिकारी राजिंद्र कुमार गौतम को  उपमंडलीय अधिकारी (नागरिक) सरकाघाट अपनी अगली तैनाती के लिए कार्मिक विभाग (पूल) शिमला में रिपोर्ट करेंगे।

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