फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   In the event of a Ghepan Lake breach, water could reach inhabited areas within five minutes; DC conducts inspe

हिमाचल: घेपन झील फटने की सूरत ने पांच मिनट में आबादी तक पहुंच सकता पानी, डीसी ने किया निरीक्षण

Wed, 23 Sep 2026 06:28 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, केलांग (लाहौल-स्पीति)।
संवाद न्यूज एजेंसी, केलांग (लाहौल-स्पीति)। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 23 Sep 2026 06:28 PM IST
सार

मौके की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन का आकलन है कि पानी मात्र पांच मिनट में आबादी वाले क्षेत्र तक पहुंच सकता है। यह बात उपायुक्त लाहौल-स्पीति किरण भड़ाना ने घेपन झील का निरीक्षण करने के बाद कही।

विज्ञापन
In the event of a Ghepan Lake breach, water could reach inhabited areas within five minutes; DC conducts inspe
डीसी लाहौल-स्पीति किरण भड़ाना ने टीम के साथ किया घेपन झील का निरीक्षण। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

समुद्र तल से करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित घेपन झील का पानी अचानक नीचे आने पर करीब 22 मिनट में आबादी वाले क्षेत्र तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। हालांकि, मौके की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन का आकलन है कि पानी मात्र पांच मिनट में आबादी वाले क्षेत्र तक पहुंच सकता है। यह बात उपायुक्त लाहौल-स्पीति किरण भड़ाना ने घेपन झील का निरीक्षण करने के बाद कही। उन्हाेंने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों के लिए प्रभावी निकासी योजना, नियमित जागरूकता और मॉक ड्रिल व त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा।

विज्ञापन

घेपन झील में अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित होगा
प्रशासन घेपन झील में अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करने की दिशा में भी काम कर रहा है। इससे झील के जलस्तर समेत अन्य महत्वपूर्ण मानकों की लगातार निगरानी और संभावित खतरे की स्थिति में समय रहते चेतावनी जारी करने में मदद मिलेगी। सी-डैक तिरुवनंतपुरम की ओर से विकसित प्रणाली का सिस्सू झील में परीक्षण किया जा चुका है।

विज्ञापन
विज्ञापन

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कर चुकी झील का अध्ययन
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की विशेषज्ञ टीम भी झील और आसपास के क्षेत्र का अध्ययन कर चुकी है। निरीक्षण दल में परियोजना अधिकारी आईटीडीपी अश्वनी कुमार, उप वन क्षेत्रपाल लीला मणि, चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुषमा, डॉ. विक्रांत नेगी, बीआरओ 94 आरसीसी के प्रभारी कैप्टन हरिओम शरण, अग्निशमन केंद्र केलांग के प्रभारी रतन चंद, होमगार्ड फायरमैन छेरिंग आंगरुप, जल शक्ति विभाग के कनिष्ठ अभियंता पंकज महाजन व अजीत सिंह शामिल रहे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed