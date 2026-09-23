हिमाचल: घेपन झील फटने की सूरत ने पांच मिनट में आबादी तक पहुंच सकता पानी, डीसी ने किया निरीक्षण

समुद्र तल से करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित घेपन झील का पानी अचानक नीचे आने पर करीब 22 मिनट में आबादी वाले क्षेत्र तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। हालांकि, मौके की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन का आकलन है कि पानी मात्र पांच मिनट में आबादी वाले क्षेत्र तक पहुंच सकता है। यह बात उपायुक्त लाहौल-स्पीति किरण भड़ाना ने घेपन झील का निरीक्षण करने के बाद कही। उन्हाेंने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों के लिए प्रभावी निकासी योजना, नियमित जागरूकता और मॉक ड्रिल व त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा।

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