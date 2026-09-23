हिमाचल प्रदेश: उच्च न्यायालय में अदालती कार्रवाई का लाइव प्रसारण शुरू, मुख्य न्यायाधीश ने किया उद्घाटन

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में अब अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाएगा। बुधवार को अदालती कार्यवाही के सीधे प्रसारण और उन्नत हाइब्रिड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का शुभारंभ मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया ने किया। उद्घाटन भाषण में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह केवल एक तकनीकी सुविधा नहीं, बल्कि न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुलभ और समाज के अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी और दुर्गम इलाके को ध्यान में रखते हुए यह तकनीक आम जनता, वकीलों और कानून के छात्रों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय देश का ऐसा 10वां ऐसा उच्च न्यायालय बन गया है, जहां अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण शुरू किया गया है।

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