हमीरपुर: फर्जी आईडी से एनआईटी में घुसा आईआईटी छात्र, हॉस्टलों में चोरी का आरोप, मोबाइल और लैपटॉप बरामद

एनआईटी हमीरपुर के हिमगिरि और उदयगिरि हॉस्टल में विद्यार्थियों के कमरों से नकदी चोरी के आरोप में आईआईटी मंडी का छात्र पकड़ा गया है। आरोपी की पहचान आदित्य चौधरी निवासी उत्तम नगर, नई दिल्ली के रूप में हुई है। हॉस्टल अटेंडेंट की सतर्कता से पकड़े गए आरोपी से 21,510 रुपये नकद, दो एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आईआईटी मंडी का पहचान पत्र, मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद हुआ है। सदर थाना हमीरपुर में दर्ज शिकायत के अनुसार 29 सितंबर को दोपहर करीब 3:10 बजे हॉस्टल अटेंडेंट गुरभाग सिंह मैस मैनेजर तेज कुमार के साथ हिमगिरि हॉस्टल में राउंड पर थे।

विज्ञापन





इस दौरान कमरा नंबर जी-54 से एक युवक बाहर निकलता दिखाई दिया। पूछताछ में उसने अपना नाम आदित्य चौधरी बताया, लेकिन हॉस्टल में आने का संतोषजनक कारण नहीं बता सका। इसके बाद उसे एमएमसीए कार्यालय ले जाया गया, जहां सहायक वार्डन डॉ. नीरज धीमान ने भी पूछताछ की। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने हिमगिरि के साथ उदयगिरि हॉस्टल में भी चोरी करने की बात बताई। इसी दौरान कुछ छात्रों ने भी कमरों से नकदी चोरी होने की जानकारी दी।