आईआईटी मंडी का शोध: मनाली-लेह रेललाइन के पांच स्टेशन प्राकृतिक खतरे वाले क्षेत्रों में, बन सकते हैं चुनौती

अध्ययन संभावित खतरों के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों की करता है पहचान

शोध में प्रस्तावित 15 रेलवे स्टेशनों में से छुछोट, फे यार्ड, देबरिंग, शे रोड और दारचा को उच्च संवेदनशीलता वाले क्षेत्रों में शामिल किया गया है। वहीं, कीलोंग, रुमत्से, करु, अपर सरचू, पात्सियो और स्टकना मध्यम संवेदनशीलता वाले क्षेत्रों में हैं। उपशी और हेमिस को कम, जबकि सिस्सू और लेह को बहुत कम संवेदनशीलता की श्रेणी में रखा गया है।शोधकर्ताओं के अनुसार तापमान में बदलाव के कारण लंबे समय से जमी रहने वाली जमीन यानी पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से जमीन धंसने और पहाड़ी ढलानों के अस्थिर होने की आशंका रहती है। अध्ययन में निर्माण से पहले संवेदनशील क्षेत्रों की विस्तृत भू-तकनीकी जांच, आपदा निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने की सिफारिश की गई है। शोधकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि यह अध्ययन संभावित खतरों के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करता है, किसी आपदा की निश्चित भविष्यवाणी नहीं।