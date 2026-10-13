फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   HRTC employees and pensioners will have to get a 'Him Bus Card' made for free travel.

नई व्यवस्था: निशुल्क सफर के लिए एचआरटीसी कर्मियों-पेंशनरों को बनाना होगा हिम बस कार्ड

Wed, 14 Oct 2026 05:45 AM IST
Krishan Singh विश्वास भारद्वाज, शिमला।
विश्वास भारद्वाज, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 14 Oct 2026 05:45 AM IST
सार

एचआरटीसी के कर्मचारियों और पेंशनरों को बसों में निशुल्क सफर के लिए 118 रुपये का हिम बस कार्ड बनवाना अनिवार्य होगा। 

विज्ञापन
HRTC employees and pensioners will have to get a 'Him Bus Card' made for free travel.
एचआरटीसी बसें। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के कर्मचारियों और पेंशनरों को बसों में निशुल्क सफर के लिए 118 रुपये का हिम बस कार्ड बनवाना अनिवार्य होगा। इसमें 100 रुपये कार्ड शुल्क और 18 रुपये जीएसटी शामिल है। निगम प्रबंधन ने सभी पात्र कर्मचारियों और पेंशनरों के कार्ड 22 अक्तूबर तक बनाने के निर्देश दिए हैं। निगम के करीब 11 हजार कर्मचारियों और 8 हजार पेंशनरों को इस व्यवस्था के दायरे में लाया गया है। इसमें नियमित, अनुबंध और आउटसोर्स कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी और अन्य पारिवारिक पेंशनधारक शामिल हैं। 

विज्ञापन
Trending Videos

अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी
निगम मुख्यालय ने शिमला, धर्मशाला, मंडी और हमीरपुर के मंडलीय प्रबंधकों को काम प्राथमिकता से पूरा करने और इसकी निगरानी करने को कहा है। तय समयसीमा में कार्ड नहीं बनने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। मुख्यालय ने सेवारत कर्मचारियों व पेंशनधारकों की सूचियां अलग-अलग तैयार करने के निर्देश दिए हैं। क्षेत्रीय और उपमंडलीय कार्यालयों को अपने अधीन सभी पात्र लोगों का विवरण जुटाकर निर्धारित प्रारूप में भेजना होगा।  इसमें नाम, पदनाम, कर्मचारी कोड या पहचान संख्या, श्रेणी, कार्यस्थल और हिम आईडी बनने की स्थिति दर्ज करनी होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

कार्ड से दर्ज होगा सफर का पूरा ब्योरा
सभी जानकारियां अपडेट और सत्यापित करने के निर्देश दिए गए हैं। एचआरटीसी के मुख्य महाप्रबंधक पंकज सिंघल ने बताया कि मंडलीय प्रबंधकों को अपने अधीन सभी पात्र कर्मचारियों और पेंशनरों के हिम बस कार्ड बनवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी के लिए कार्ड बनाना अनिवार्य है। हिम बस कार्ड बनने के बाद निगम की बसों में कर्मचारियों के निशुल्क सफर का रिकॉर्ड रखा जाएगा। कर्मचारी ने कब, किस मार्ग पर और कितनी बार यात्रा की, इसका ब्योरा निगम प्रबंधन के पास रहेगा। इससे स्टाफ के नाम पर दूसरे लोगों के निशुल्क सफर करने पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed