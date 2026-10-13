नई व्यवस्था: निशुल्क सफर के लिए एचआरटीसी कर्मियों-पेंशनरों को बनाना होगा हिम बस कार्ड

कार्ड से दर्ज होगा सफर का पूरा ब्योरा

सभी जानकारियां अपडेट और सत्यापित करने के निर्देश दिए गए हैं। एचआरटीसी के मुख्य महाप्रबंधक पंकज सिंघल ने बताया कि मंडलीय प्रबंधकों को अपने अधीन सभी पात्र कर्मचारियों और पेंशनरों के हिम बस कार्ड बनवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी के लिए कार्ड बनाना अनिवार्य है। हिम बस कार्ड बनने के बाद निगम की बसों में कर्मचारियों के निशुल्क सफर का रिकॉर्ड रखा जाएगा। कर्मचारी ने कब, किस मार्ग पर और कितनी बार यात्रा की, इसका ब्योरा निगम प्रबंधन के पास रहेगा। इससे स्टाफ के नाम पर दूसरे लोगों के निशुल्क सफर करने पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।