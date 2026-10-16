हिमाचल चयन आयोग: ड्राइंग टीचर के 118 पदों की भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित, 2349 ने किया था आवेदन

राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने ड्राइंग टीचर के 118 पदों का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। इस भर्ती में 117 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जबकि एससी (डब्ल्यूएफएफ) श्रेणी का एक पद योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण रिक्त रह गया। यह भर्ती पोस्ट कोड 26022 के तहत हुई है। भर्ती के लिए कुल 2349 आवेदन प्राप्त हुए थे। 29 जुलाई को आयोजित परीक्षा में 1976 अभ्यर्थी शामिल हुए, जबकि 373 अनुपस्थित रहे। कंप्यूटर आधारित स्क्रीनिंग परीक्षा की मेरिट के आधार पर 294 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किया था। दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया 21 से 23 सितंबर तक आयोजित हुई। इसके बाद आयोग ने 117 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम जारी किया। आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने कहा कि परिणाम आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है।

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