हिमाचल चयन आयोग: ड्राइंग टीचर के 118 पदों की भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित, 2349 ने किया था आवेदन
भर्ती में 117 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जबकि एससी (डब्ल्यूएफएफ) श्रेणी का एक पद योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण रिक्त रह गया।
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राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने ड्राइंग टीचर के 118 पदों का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। इस भर्ती में 117 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जबकि एससी (डब्ल्यूएफएफ) श्रेणी का एक पद योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण रिक्त रह गया। यह भर्ती पोस्ट कोड 26022 के तहत हुई है। भर्ती के लिए कुल 2349 आवेदन प्राप्त हुए थे। 29 जुलाई को आयोजित परीक्षा में 1976 अभ्यर्थी शामिल हुए, जबकि 373 अनुपस्थित रहे। कंप्यूटर आधारित स्क्रीनिंग परीक्षा की मेरिट के आधार पर 294 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किया था। दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया 21 से 23 सितंबर तक आयोजित हुई। इसके बाद आयोग ने 117 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम जारी किया। आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने कहा कि परिणाम आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है।
आईटीआई-फार्मेसी विद्यार्थियों के माइग्रेशन सर्टिफिकेट-एनओसी अब ऑनलाइन
हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने विद्यार्थियों को राहत देते हुए आईटीआई पास विद्यार्थियों के माइग्रेशन सर्टिफिकेट और डिप्लोमा फार्मेसी के विद्यार्थियों के अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) ऑनलाइन जारी करने की सुविधा शुरू की है। इससे विद्यार्थियों और संस्थानों को प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए बोर्ड कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला में सचिव का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे रविंद्र शर्मा ने बताया कि आईटीआई पास विद्यार्थी जरूरत के अनुसार माइग्रेशन सर्टिफिकेट और डिप्लोमा फार्मेसी के अभ्यर्थी एनओसी प्राप्त करने के लिए बोर्ड के ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल का इस्तेमाल कर सकेंगे।