हिमाचल चयन आयोग: कॉमर्स शिक्षक भर्ती का परिणाम घोषित, 154 उम्मीदवारों का हुआ चयन

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग में कॉमर्स के शिक्षकों के 156 पदों को भरने के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच के बाद अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने कहा कि इन पदों के लिए कुल 1734 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, इनमें से 1451 उम्मीदवारों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी और इस परीक्षा में 359 उम्मीदवारों का चयन दस्तावेजों की जांच के लिए किया गया।

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सात और 10 सितंबर को दस्तावेजों की जांच के बाद 154 उम्मीदवारों का चयन किया है। पात्र उम्मीदवार न मिलने के कारण ओबीसी (स्वतंत्रता सेनानी परिजन) और एससी (स्वतंत्रता सेनानी परिजन) वर्ग का एक-एक पद खाली रह गया है।