हिमाचल माैसम: अक्तूबर से दिसंबर तक प्रदेश में कितनी होगी बारिश? जानें पोस्ट मानसून सीजन का पूर्वानुमान

अक्तूबर से दिसंबर तक ज्यादातर क्षेत्रों में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश की संभावना

माैसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अक्तूबर से दिसंबर 2026 के दौरान राज्य के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य या सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। अक्तूबर के दौरान, चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर जिलों के कुछ हिस्सों में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है और राज्य के बाकी हिस्सों में बारिश सामान्य या सामान्य से कम रहने की संभावना है। वहीं अक्तूबर के दौरान हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की बहुत संभावना है। जबकि कई हिस्सों में औसत अधिकतम तापमान सामान्य से लेकर सामान्य से अधिक रहने की बहुत संभावना है।