एचपीसीए का फैसला: पुखराज मान संभालेंगे हिमाचल की रणजी टीम की कमान, छह खिलाड़ी पहली बार खेलेंगे

युवा कंधों पर बड़ा दारोमदार, छह खिलाड़ी पहली बार खेलेंगे रणजी

रणजी ट्रॉफी के नए सत्र में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट टीम युवा जोश और अनुभव के साथ मैदान में उतरेगी। टीम में छह खिलाड़ियों को पहली बार रणजी खेलने का मौका मिलेगा । इनमें ऊना के अमनप्रीत सिंह, ऋतिक कालिया और नितिन शर्मा को टीम में शामिल हैं। यह तीनों खिलाड़ी इससे पहले प्रदेश के लिए वनडे और टी-20 क्रिकेट खेल चुके हैं। ऐसे में अब उनके पास लाल गेंद के क्रिकेट में खुद को साबित करने का मौका होगा। वहीं, शिमला के जितेंद्र और वैभव काल्टा तथा लाहौल-स्पीति के हर्षित संडल पहली बार हिमाचल की सीनियर टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। नए खिलाड़ियों के चयन से प्रदेश के अलग-अलग जिलों से उभर रही प्रतिभाओं को बड़ा मंच मिला है। टीम में प्रोफेशनल खिलाड़ियों के तौर पर पुखराज मान आर्यमान धालीवाल और नेहल वाढेरा भी शामिल हैं। हिमाचल अपने रणजी अभियान की शुरुआत 11 अक्तूबर को हरियाणा के खिलाफ लाहली में करेगा। इसके बाद 18 से 21 अक्तूबर को बिलासपुर में मुंबई, 26 से 29 अक्तूबर को चंडीगढ़ में चंडीगढ़ से मुकाबला होगा। टीम 2 से 5 नवंबर तक धर्मशाला में राजस्थान, 17 से 20 जनवरी को तमिलनाडु, 24 से 27 जनवरी को धर्मशाला में उत्तराखंड और 1 से 4 फरवरी को धर्मशाला में रेलवे के खिलाफ खेलेगी। एचपीसीए के सचिव मनुज शर्मा ने कहा कि इस बार युवा चेहरों को मौका दिया गया है। 15 सदस्यीय टीम में छह नए खिलाड़ियाें और तीन प्रोफेशनल खिलाड़ियों को मौका दिया गया है।

