फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   hp Politics: Jairam Thakur says the govt is afraid to even mention the guarantees; the public has been left to

राजनीति: जयराम ठाकुर बोले- गारंटियों का नाम लेने से भी डर रही है सरकार, जनता को उसके हाल पर छोड़ा

Mon, 31 Aug 2026 07:19 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Mon, 31 Aug 2026 07:19 PM IST
सार

नेता विपक्ष जयराम ठाकुर  ने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान घर-घर जाकर गारंटियों के प्रपत्र भरवाए और सत्ता में आने पर सभी वादे पूरा करने का भरोसा दिया था, लेकिन सरकार बनने के बाद जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया गया।

विज्ञापन
hp Politics: Jairam Thakur says the govt is afraid to even mention the guarantees; the public has been left to
पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

 पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की दस गारंटियों को चार साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अब सरकार इन गारंटियों का नाम लेने से भी बच रही है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान घर-घर जाकर गारंटियों के प्रपत्र भरवाए और सत्ता में आने पर सभी वादे पूरा करने का भरोसा दिया था, लेकिन सरकार बनने के बाद जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया गया। ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को सत्ता में आए चार साल होने वाले हैं, लेकिन सरकार यह बताने की स्थिति में नहीं है कि उसकी दस में से कितनी गारंटियां पूरी हुई हैं।

विज्ञापन


उन्होंने मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेताओं से इन वादों पर स्पष्ट जवाब देने की मांग की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं को 1500 रुपये मासिक देने, पांच लाख नए रोजगार उपलब्ध करवाने, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने, किसानों से गोबर खरीदने और युवाओं के लिए स्टार्टअप योजना जैसी कई गारंटियां दी थीं। अब सरकार को प्रदेश की जनता को इन सभी वादों का हिसाब देना चाहिए। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार का चार साल का कार्यकाल झूठ, वादाखिलाफी और निकम्मेपन की पहचान बन चुका है। उन्होंने कहा कि सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस ने जनता से बड़े-बड़े वादे किए, लेकिन सत्ता में आने के बाद अपने ही वादों से पीछे हट गई।
विज्ञापन


वैश्विक चुनौतियों के बीच देश का मजबूत आर्थिक प्रदर्शन
जयराम ठाकुर ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की 7.8 फीसदी जीडीपी वृद्धि को देश की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का प्रमाण बताया है। उन्होंने इस आर्थिक प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्र सरकार की नीतियों की सराहना की।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed