शिमला: वन निगम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के जल्द नियमितीकरण की उम्मीद, बैठक में 10 मुद्दों पर हुई चर्चा

महासंघ ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नियमितीकरण को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए इसे जल्द पूरा करने की मांग रखी। प्रबंधन ने संबंधित स्क्रीनिंग समितियों की रिपोर्ट शीघ्र मंगवाकर प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया। ईपीएफ वेतन सीमा बढ़ाने के मामले में बताया गया कि निगम के निदेशक मंडल के निर्णय के बाद प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा जा चुका है। महासंघ ने इस पर आगामी कार्रवाई जल्द पूरी करने की मांग की। महासंघ ने प्रबंधन से बैठक में दिए गए आश्वासनों पर समयबद्ध कार्रवाई की मांग की। चेयरमैन प्रीतम पाल ठाकुर ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का नियमितीकरण फिलहाल महासंघ का मुख्य मुद्दा है और आदेश जारी होने तक इस मांग को प्रमुखता से उठाया जाता रहेगा।