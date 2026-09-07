हिमाचल माैसम: तीन दिन तक हल्की बारिश के आसार, 11 सितंबर से फिर रफ्तार पकड़ सकता है मानसून

हिमाचल प्रदेश में अगले तीन दिन मौसम के तेवर नरम रहने के आसार हैं। प्रदेश में 10 सितंबर तक कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 11 सितंबर से मानसून फिर सक्रिय होगा और कई क्षेत्रों में बारिश का दौर तेज हो सकता है। सोमवार को दिन में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहा। दिनभर धूप खिलने से मैदानी जिलों में गर्मी बढ़ी और कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा के मैदानी इलाकों में लोगों को उमस और गर्मी का सामना करना पड़ा। हालांकि, देर शाम को शिमला सहित सोलन व कई अन्य भागों में बारिश हुई।

विज्ञापन