फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal Weather: Countdown to monsoon's departure begins 2,000 sheep and goats buried under snow at Rupin Pas

हिमाचल माैसम: मानसून की विदाई का काउंटडाउन शुरू; प्रदेश में सामान्य से 11 फीसदी कम बरसे बादल

Wed, 30 Sep 2026 08:01 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 30 Sep 2026 08:01 PM IST
सार

दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस बार मानसून सीजन में प्रदेश में सामान्य से 11 फीसदी कम बारिश हुई। हालांकि, पांच जिलों शिमला, बिलासपुर, किन्नौर, कुल्लू और सिरमौर में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। 

विज्ञापन
Himachal Weather: Countdown to monsoon's departure begins 2,000 sheep and goats buried under snow at Rupin Pas
शिमला में छाए हल्के बादल। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हिमाचल प्रदेश से दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अगले दो दिन में प्रदेश से मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनने के आसार हैं। इस बार मानसून सीजन में प्रदेश में सामान्य से 11 फीसदी कम बारिश हुई। हालांकि, पांच जिलों शिमला, बिलासपुर, किन्नौर, कुल्लू और सिरमौर में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। बुधवार को शिमला समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिनभर धूप खिली रही। मैदानी जिलों में गर्मी का असर फिर बढ़ने लगा है। हिमाचल में मानसून ने इस साल 20 जून को दस्तक दी थी। 20 जून से 30 सितंबर तक प्रदेश में कुल 652 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जबकि इस अवधि में सामान्य बारिश 733 मिलीमीटर मानी जाती है। 

विज्ञापन

किस जिले में कितनी बारिश
इस तरह मानसून सीजन में बारिश सामान्य से 11 फीसदी कम रही। हालांकि जिलेवार आंकड़ों में बारिश का अलग-अलग असर देखने को मिला। लाहौल-स्पीति में सामान्य से 65 फीसदी कम बारिश दर्ज हुई। चंबा में 34, मंडी में 16, सोलन में 14, ऊना में सात और कांगड़ा में चार फीसदी कम बारिश हुई। इसके विपरीत किन्नौर में सामान्य से 18 फीसदी, शिमला में 16, बिलासपुर में सात, सिरमौर में छह और कुल्लू में चार फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई। 

विज्ञापन
विज्ञापन

इस दिन से फिर बिगड़ेगा माैसम
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 4 अक्तूबर तक प्रदेश के मैदानी, निचले पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मानसून की विदाई के बीच 5 और 6 अक्तूबर को मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इन दोनों दिन मैदानी, निचले पहाड़ी और मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उधर, बुधवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में धूप निकलने से दिन के तापमान में बढ़ोतरी महसूस की गई। खासकर मैदानी जिलों में दोपहर के समय गर्मी का असर बढ़ा। वहीं, पहाड़ी क्षेत्रों में सुबह-शाम हल्की ठंडक बनी हुई है।
 

विज्ञापन

कहां कितना अधिकतम तापमान
ऊना 33.2
भुंतर 32.2
बिलासपुर 30.5
कांगड़ा 30.4
मंडी 30.4
चंबा 29.1
सोलन 27.5
धर्मशाला 27.1
नाहन 26.7
शिमला 25.0
मनाली 24.6
 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed