हिमाचल प्रदेश: सीबीएसई स्कूलों में गुरुवार से लागू होगा शिक्षकों का नया ड्रेस कोड, पहचान पत्र अनिवार्य

पहले विकल्प में लाइट लाइलैक साड़ी के साथ डार्क लाइलैक या पर्पल ब्लेजर पहनना होगा। दूसरे विकल्प में लाइट लाइलैक कुर्ता या कमीज के साथ पैंट, पलाजो अथवा सलवार और दुपट्टा शामिल किया गया है। इसके साथ भी डार्क लाइलैक या पर्पल ब्लेजर अनिवार्य रहेगा। सर्द मौसम को देखते हुए फुल या हाफ स्लीव स्वेटर पहनने की अनुमति दी गई है। कैप और ग्लव्स नेवी ब्लू तथा मोजे ग्रे या नेवी ब्लू रंग के होंगे, जबकि फुटवियर काला रखा गया है। पुरुष शिक्षकों के लिए हल्के नीले रंग की शर्ट और निर्धारित रंग की पैंट के साथ नेवी ब्लू ब्लेजर तय किया गया है।