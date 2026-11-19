हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में हेड टीचर के पद पर प्रमोशन और प्लेसमेंट के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) पास करना अनिवार्य होगा। टेट उत्तीर्ण नहीं करने वाले शिक्षकों के मामलों पर पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाएगा। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में सभी प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। निदेशालय के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित शैक्षणिक व पात्रता शर्तें पूरी करने वाले शिक्षकों के मामलों पर ही विचार होगा। यह आदेश हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा 4 नवंबर 2026 को पारित अंतरिम आदेश और सर्वोच्च न्यायालय के अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले के फैसले के आलोक में जारी किया गया है। अतिरिक्त स्कूल शिक्षा निदेशक ने सभी उपनिदेशकों को नियमों के अनुरूप तत्काल कार्रवाई कर निदेशालय को अनुपालना रिपोर्ट भेजने को कहा है।

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