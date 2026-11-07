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हिमाचल: किशाऊ बांध की मेज पर बनी बीबीएमबी में जीत की रणनीति, प्रदेश को 1,500 करोड़ की आय का अनुमान

Sat, 07 Nov 2026 09:51 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Sat, 07 Nov 2026 09:51 AM IST
सार

केंद्र सरकार के साथ बातचीत में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जब तक पंजाब और हरियाणा बीबीएमबी के लंबित एरियर मामले में हिमाचल के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल नहीं करते, तब तक किशाऊ समझौते को आगे बढ़ाने पर सहमति नहीं बनेगी।

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Himachal: Strategy for success formulated at BBMB regarding Kishau Dam; state expects revenue of 1,500 crore
बिजली एरियर मामला। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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 मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने किशाऊ बांध समझौते के दौरान ही भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के बिजली एरियर मामले में हिमाचल की जीत की रणनीति तैयार कर ली थी। केंद्र सरकार के साथ बातचीत में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जब तक पंजाब और हरियाणा बीबीएमबी के लंबित एरियर मामले में हिमाचल के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल नहीं करते, तब तक किशाऊ समझौते को आगे बढ़ाने पर सहमति नहीं बनेगी। मुख्यमंत्री के इस कड़े रुख का असर हुआ और दोनों राज्यों को सर्वोच्च न्यायालय में हिमाचल के पक्ष में हलफनामा दाखिल करना पड़ा।

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इससे करीब 15 वर्षों से लंबित प्रदेश के हिस्से की 11 अरब 97 करोड़ 50 लाख यूनिट बिजली के एरियर की लड़ाई को नई दिशा मिली है। सुक्खू ने कानूनी पैरवी के साथ अंतरराज्यीय बातचीत और राजनीतिक इच्छाशक्ति का इस्तेमाल कर प्रदेश का पक्ष मजबूत किया। इस रणनीति से हिमाचल को किशाऊ बांध और बीबीएमबी, दोनों मामलों में अपने हितों की पैरवी का अवसर मिला। किशाऊ बांध परियोजना से प्रदेश को भविष्य में सालाना करीब 1,200 से 1,500 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों और वित्तीय अधिकारों का पूरा लाभ सुनिश्चित करना है।
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मिलेगा बड़ा आर्थिक लाभ : अनूप
 महाधिवक्ता अनूप रतन ने बताया कि बीबीएमबी की परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश की बिजली हिस्सेदारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रदेश को बड़ा आर्थिक लाभ मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने नकद राशि के बजाय बिजली के रूप में हिस्सेदारी लेने का फैसला किया। बिजली की दरें अधिक रहने वाले अक्तूबर से मार्च के बीच यह बिजली मिलने से प्रदेश को बेहतर कीमत मिल सकेगी। मामला वर्ष 1996 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। अदालत ने बोर्ड को हिमाचल की बिजली हिस्सेदारी तत्काल प्रभाव से जारी करने के आदेश दिए हैं। 

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