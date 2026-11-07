हिमाचल: किशाऊ बांध की मेज पर बनी बीबीएमबी में जीत की रणनीति, प्रदेश को 1,500 करोड़ की आय का अनुमान

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मिलेगा बड़ा आर्थिक लाभ : अनूप

महाधिवक्ता अनूप रतन ने बताया कि बीबीएमबी की परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश की बिजली हिस्सेदारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रदेश को बड़ा आर्थिक लाभ मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने नकद राशि के बजाय बिजली के रूप में हिस्सेदारी लेने का फैसला किया। बिजली की दरें अधिक रहने वाले अक्तूबर से मार्च के बीच यह बिजली मिलने से प्रदेश को बेहतर कीमत मिल सकेगी। मामला वर्ष 1996 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। अदालत ने बोर्ड को हिमाचल की बिजली हिस्सेदारी तत्काल प्रभाव से जारी करने के आदेश दिए हैं।