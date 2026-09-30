हिमाचल: धौलासिद्ध प्रोजेक्ट पर बड़ा दांव, सरकार करेगी 66 मेगावाट परियोजना का अधिग्रहण, बैठक में हुआ फैसला

हिमाचल सरकार ने ब्यास नदी पर निर्माणाधीन 66 मेगावाट की धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजना को अपने अधीन लेने की प्रक्रिया तेज कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बुधवार शाम को सचिवालय में बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग को परियोजना के अधिग्रहण के संबंध में न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश हित में परियोजना की लागत की पहली किस्त का भुगतान करने के लिए भी वह तैयार है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल की संपदा और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश के हितों से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। धौलासिद्ध परियोजना का निर्माण सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) की ओर से किया जा रहा है।

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