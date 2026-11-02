हिमाचल हाईकोर्ट का फैसला: तकनीकी इस्तीफे के बाद पुराने विभाग की सेवा के आधार पर नहीं मिलेगी पदोन्नति

विश्वविद्यालय में कार्यभार संभालने के लिए उसने शिक्षा विभाग से तकनीकी इस्तीफा दिया, जिसे विभाग ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद विश्वविद्यालय में अनुभाग अधिकारी का पद खाली होने पर याचिकाकर्ता ने दावा किया कि शिक्षा विभाग में बिताए गए पिछले 21 वर्षों के सेवाकाल को जोड़कर उसे इस पद पर पदोन्नति दी जाए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने उसकी मांग खारिज कर दी, जिसके बाद उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने पाया कि अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए विश्वविद्यालय में अधीक्षक ग्रेड-टू के रूप में तीन वर्ष की सेवा या कुल 19 वर्ष की नियमित सेवा आवश्यक है। इन नियमों में किसी अन्य सरकारी विभाग से तकनीकी इस्तीफा देकर आने वाले कर्मचारी की पिछली सेवा को जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है।