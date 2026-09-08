सिरमौर: खुले में कचरा फेंकने पर कटेगा चालान, पशुओं को लावारिस छोड़ने पर भी कार्रवाई

जगह-जगह खाना डालने से बढ़ रहे कुत्ते और बंदर

शहर में जगह-जगह कुत्तों को खुले में खाना खिलाने का मामला भी बैठक में प्रमुखता से उठा। पार्षदों ने बताया कि गलियों और सड़कों पर खाद्य वस्तुएं डालने से कुत्ते और बंदरों का जमावड़ा बढ़ रहा हैं। इस कारण कई बार कुत्ते और बंदर लोगों पर हमला तक कर देते हैं। उन्होनें कहा कि घर में उतना ही भोजन तैयार करें जितनी आवश्यकता हो। इसके बावजूद लोग सार्वजनिक स्थानों पर खाद्य सामग्री फेंकते हैं तो ऐसे मामलों में भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पशुपालन विभाग के सहयोग से कुत्तों की नसबंदी अभियान शुरू करने, प्रत्येक वार्ड में कुत्तों को भोजन देने के लिए स्थान निर्धारित करने, मुख्य बाजार में क्षतिग्रस्त चैंबरों को बदलने और खराब स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत करने पर भी चर्चा हुई। बारिश से शहर में हुए नुकसान की मरम्मत और प्रभावित स्थानों को व्यवस्थित करने के कार्य भी जल्द शुरू करने पर सहमति बनी। बैठक में बताया गया कि प्रत्येक वार्ड में 2-3 सड़कों की मरम्मत को लेकर टेंडर किए गए हैं, जिससे लोगों को समस्याओं का सामना न करना पड़े। अध्यक्ष ने मीडिया के माध्यम से भी शहरवासियों से अपील की कि शहर सभी का है और ऐसे में शहर को साफ-सुथरा और स्वच्छ बनाने के लिए सभी मिलकर सहयोग करें।