हिमाचल: कुक-कम-हेल्पर्स को 4500 रुपये प्रतिमाह की दर से मिलेगा मानदेय, सरकार ने आवंटित किया बजट
सरकारी स्कूलों में पीएम पोषण योजना के तहत कार्यरत कुक कम हेल्पर्स के लिए राहत भरी बात है। शिक्षा विभाग ने इन्हें राज्य सरकार के संसाधनों से अतिरिक्त मानदेय देने के लिए बजट आवंटित कर दिया है।
विस्तार
हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पीएम पोषण योजना के तहत कार्यरत कुक कम हेल्पर्स के लिए राहत भरी बात है। शिक्षा विभाग ने इन्हें राज्य सरकार के संसाधनों से अतिरिक्त मानदेय देने के लिए बजट आवंटित कर दिया है। इसके तहत प्रत्येक कुक कम हेल्पर को 4500 रुपये प्रतिमाह की दर से मानदेय दिया जाएगा। यह भुगतान वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान 10 शैक्षणिक महीनों के लिए होगा। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने गुरुवार को इस संबंध में प्रारंभिक शिक्षा के सभी जिला उपनिदेशकों को निर्देश जारी किए हैं।
इसमें कहा गया है कि अतिरिक्त मानदेय के लिए बजट ई-वितरण प्रणाली के माध्यम से कोषागार मार्ग से सभी खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को आवंटित किया गया है। इसके लिए चार नवंबर को बजट सत्यापन संख्या भी जारी की गई है। निदेशालय ने जिला उपनिदेशकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने जिलों के संबंधित खंडों को आवंटित बजट का उपयोग प्रत्येक कुक कम हेल्पर को 4500 रुपये प्रतिमाह की दर से भुगतान करने के लिए सुनिश्चित करें। मानदेय का भुगतान नियमित रूप से हर महीने की पहली तारीख को संबंधित कर्मचारियों के बैंक खातों में किया जाना चाहिए।