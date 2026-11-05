हिमाचल: कुक-कम-हेल्पर्स को 4500 रुपये प्रतिमाह की दर से मिलेगा मानदेय, सरकार ने आवंटित किया बजट

इसमें कहा गया है कि अतिरिक्त मानदेय के लिए बजट ई-वितरण प्रणाली के माध्यम से कोषागार मार्ग से सभी खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को आवंटित किया गया है। इसके लिए चार नवंबर को बजट सत्यापन संख्या भी जारी की गई है। निदेशालय ने जिला उपनिदेशकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने जिलों के संबंधित खंडों को आवंटित बजट का उपयोग प्रत्येक कुक कम हेल्पर को 4500 रुपये प्रतिमाह की दर से भुगतान करने के लिए सुनिश्चित करें। मानदेय का भुगतान नियमित रूप से हर महीने की पहली तारीख को संबंधित कर्मचारियों के बैंक खातों में किया जाना चाहिए।