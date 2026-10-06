हिमाचल: विधायकों की गाड़ियों पर लहराने लगीं नीली झंडियां, विधानसभा सचिवालय ने लागू की व्यवस्था

हिमाचल के विधायकों की गाड़ियों की पहचान अब दूर से हो रही। विधानसभा सचिवालय ने सभी विधायकों को नीले रंग की झंडियां जारी कर दी हैं। विधायकों के लिए ये झंडियां पंजाब के मलेरकोटला में तैयार करवाई गई हैं। विधानसभा के मानसून सत्र में हुई घोषणा के बाद करीब एक माह में सचिवालय ने यह व्यवस्था लागू कर दी है। विधायकों को झंडी देने का मामला इसी साल बजट सत्र में सदन में उठा था। विधायकों ने सवाल किया था कि जब मुख्य सचिव, सचिव, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक जैसे अधिकारियों के वाहनों पर झंडी लगाने की व्यवस्था है तो निर्वाचित प्रतिनिधियों के वाहनों के लिए ऐसी सुविधा क्यों नहीं है।

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इस मांग के बाद मामला विधानसभा सचिवालय के स्तर पर आगे बढ़ा। फिर मानसून सत्र के अंतिम दिन 3 सितंबर को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने सदन में विधायकों को झंडी देने की घोषणा की थी। अध्यक्ष ने यह भी कहा था कि प्रत्येक जिले का अलग-अलग फ्लैग होगा। घोषणा के बाद विधानसभा सचिवालय ने झंडियां तैयार करवाने की प्रक्रिया शुरू की। सचिवालय ने झंडियां पंजाब के मलेरकोटला में तैयार करवाईं। नीले रंग की इन झंडियों को तैयार होने के बाद हिमाचल लाया गया और अब सभी विधायकों को उपलब्ध करवा दिया गया है।