हिमाचल: भाखड़ा बांध में पांच साल में सबसे कम पानी, गर्मियों में हो सकता है जल संकट, बीबीएमबी ने ये कहा

भाखड़ा बांध से इन राज्यों को मिलता है पानी

भाखड़ा बांध से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली को पानी मिलता है। भाखड़ा बांध में हिमाचल से निकलने वाली सतलुज और ब्यास नदियों का पानी आता है। इस बार मानसून सीजन के दौरान प्रदेश में सामान्य से 11 फीसदी कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में हिमाचल से मानसून विदा हो जाएगा। ऐसे में अब बारिश के आसार कम हैं। इस साल भाखड़ा बांध में पानी की उपलब्धता पर दो तरफ से असर पड़ा है। एक ओर बारिश कम हुई, दूसरी ओर बर्फ पिघलने से आने वाला पानी भी सामान्य से कम रहा। बीबीएमबी के मुताबिक 1977 के बाद दूसरी बार स्नो मेल्ट इतना कम रहा है। सामान्य तौर पर तापमान बढ़ने के साथ बर्फ पिघलने की रफ्तार बढ़ती है और इससे नदियों के प्रवाह में भी बढ़ोतरी होती है। आने वाले दिनों में तापमान और जलग्रहण क्षेत्रों में मौसम की स्थिति महत्वपूर्ण रहेगी। बीबीएमबी के अनुसार बहुत चिंता की कोई स्थिति नहीं है। आगे तापमान बढ़ने पर स्नो मेल्ट बढ़ने से पानी की आवक में सुधार होने की संभावना है।