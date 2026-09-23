हाईकोर्ट का कड़ा संज्ञान: अधूरा फोरलेन फिर भी वसूल रहे पूरा टोल, केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने फोरलेन निर्माण का काम अधूरा रहने के बावजूद पूरा टोल वसूले जाने के मामले में कड़ा संज्ञान लिया है। भांगवाड़,रानीताल से कांगड़ा बाईपास (एन एच-303/503) के पैकेज-V(बी) पर बने घट्टा टोल प्लाजा पर हो रही टोल वसूली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने संज्ञान याचिकाकर्ता राजेंद्र कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।

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