संघर्ष को जीवन का हिस्सा मानकर आगे बढ़ें युवा : अनुराग

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उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह केवल डिग्री प्राप्त करने का अवसर नहीं, बल्कि जीवन की नई चुनौतियों की शुरुआत है। विद्यार्थियों को कक्षाओं में अर्जित ज्ञान का उपयोग अदालतों, कॉरपोरेट जगत और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में करना होगा।अनुराग ठाकुर ने युवाओं से संघर्ष को जीवन का हिस्सा मानकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवा केवल पारिवारिक व्यवसाय, सिफारिश या किसी दूसरे की पहचान पर निर्भर न रहें, बल्कि मेहनत, प्रतिभा और ईमानदारी के बल पर अपनी स्वतंत्र पहचान और अपना ब्रांड बनाएं।उन्होंने कहा कि आने वाले 21 वर्ष देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और विकसित भारत के निर्माण की बड़ी जिम्मेदारी युवाओं पर है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में देश के युवा सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे।कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी को देश का युवा तभी गंभीरता से लेगा, जब वह तुष्टिकरण की राजनीति, सनातन धर्म को लेकर अपमानजनक टिप्पणियों और देश के प्रति अपमानजनक रवैये को छोड़ेंगे।उन्होंने गांधी परिवार पर संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान न दिखाने का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि राहुल गांधी और गांधी परिवार कांग्रेस के कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम् को पूरा गाने और उसका सम्मान करने के लिए 3 मिनट 10 सेकंड का समय क्यों नहीं निकाल सकते।उन्होंने सवाल उठाया कि क्या गांधी परिवार स्वयं को संविधान से ऊपर मानता है।