Hamirpur (Himachal) News: बाल विज्ञान सम्मेलन में चमके नन्हे वैज्ञानिक

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नादौन शिक्षा खंड के कांगू स्कूल में आयोजित सम्मेलन में विज्ञान प्रश्नोत्तरी के वरिष्ठ माध्यमिक वर्ग में अनिकेत व रिद्धिमा प्रथम, ओजस व अखिल द्वितीय और अवंतिका व मिताली तृतीय रहे। वरिष्ठ वर्ग में अनन्या व ध्रुव प्रथम, उपासना व आरुषि द्वितीय और अंशिका व अलीशा तृतीय रहे।साइंस एक्टिविटी कॉर्नर के वरिष्ठ माध्यमिक वर्ग में पिंजुम, दीपेश व अंशिका बेस्ट थ्री रहे। गणित ओलंपियाड में वरिष्ठ माध्यमिक वर्ग में ईशांत, आशमा व अनिरुद्ध शर्मा और जूनियर वर्ग में अस्मिता शर्मा, अर्श व उपांशी बेस्ट थ्री में चुने गए। साइंस इनोवेटिव मॉडल में ईशान ठाकुर, तुषार कुमार व श्रद्धा शर्मा बेस्ट थ्री रहे।गणित वरिष्ठ ओलंपियाड में रघुवीर कुमार, कार्तिक ठाकुर व ध्रुव शर्मा ने विजेता ट्रॉफी जीती। समापन समारोह में कांगू स्कूल की प्रधानाचार्य बीना बन्याल ने विद्यार्थियों को मेहनत और लगन से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। जिला विज्ञान पर्यवेक्षक राजेश गौतम और प्रदेश विज्ञान अध्यापक संघ के अध्यक्ष विकेश कौशल ने विद्यार्थियों व विज्ञान अध्यापकों को बधाई दी।वहीं, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुजानपुर में आयोजित दो दिवसीय उपमंडल स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन का समापन प्रधानाचार्य मंजरी महाजन ने किया। उन्होंने विजेता विद्यार्थियों को स्मृति चिह्न और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया। संवाद