फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Woman accused in 15-year-old income tax case acquitted; conviction set aside.

Hamirpur (Himachal) News: 15 साल पुराने आयकर मामले में आरोपी महिला बरी, सजा रद्द

Thu, 03 Sep 2026 12:42 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Thu, 03 Sep 2026 12:42 AM IST
विज्ञापन
हमीरपुर। आयकर विभाग की ओर से दायर 15 साल पुराने कर चोरी के मामले एक महिला को अदालत से बड़ी राहत मिली है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हमीरपुर राजेश तोमर की अदालत ने निचली अदालत के सजा के आदेश को रद्द करते हुए मेसर्स वेरका मिल्क एजेंसी हमीरपुर की पूर्व प्रोपराइटर चंचल डोगरा को सभी आरोपों से बरी कर दिया है।
विज्ञापन

मामला वित्त वर्ष 1998-99 का है। आयकर विभाग का आरोप था कि चंचल डोगरा ने होशियारपुर डिस्ट्रीक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन को 20,000 रुपये से अधिक का नकद भुगतान करके आयकर अधिनियम की धारा 40 ए (3) का उल्लंघन किया था।
विज्ञापन

इस आधार पर विभाग ने उन पर 13,45,595 की देनदारी तय की थी और टैक्स जमा न करने पर धारा 276 सी (2) के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज की थी। सीजीएम कोर्ट हमीरपुर ने 30 दिसंबर 2024 को फैसला सुनाते हुए चंचल डोगरा को 3 महीने के साधारण कारावास और 2,000 जुर्माने की सजा सुनाई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस फैसले के खिलाफ चंचल डोगरा ने सत्र न्यायालय में अपील दायर की थी। अपील पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पाया कि 1998-99 के मामले में विभाग ने 2016 में शिकायत दर्ज कराई थी, जो कि 15 साल की भारी देरी के बाद हुई थी।
कानून के तहत 3 साल तक की सजा वाले अपराध में संज्ञान लेने की निश्चित समय सीमा होती है। अदालत ने माना कि समय सीमा समाप्त होने के बाद दर्ज शिकायत पर संज्ञान लेना कानूनी रूप से अमान्य था।

इसके अलावा, आरोपी महिला द्वारा व्यवसाय बंद करने के बाद भी स्वेच्छा से 15,000 प्रतिमाह किस्त देने की बात से जानबूझकर कर चोरी की मंशा साबित नहीं होती। इन सभी तथ्यों के आधार पर सत्र न्यायालय ने निचली अदालत का फैसला निरस्त कर चंचल डोगरा को बरी कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed