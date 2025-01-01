Hamirpur (Himachal) News: जौड़े अंब में स्वयंसेवियों ने की स्कूल परिसर की सफाई

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स्वयंसेवियों ने स्कूल परिसर में सफाई अभियान चलाया। विभिन्न स्थानों पर उगी घास और बरसात के कारण जमी हरी काई को हटाकर परिसर को साफ-सुथरा बनाया।प्रधानाचार्य डॉ. नरदेव सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत आयोजित ऐसे शिविर विद्यार्थियों में अनुशासन, सहयोग, सामाजिक जिम्मेदारी और सेवा भावना विकसित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस तरह की गतिविधियां बच्चों के व्यक्तित्व विकास में मील का पत्थर साबित होती हैं।इस दौरान शिविर में अंशुल ठाकुर, रिधिमा शर्मा, आयना शर्मा, पलक राणा, यशवीर ठाकुर सहित अन्य स्वयंसेवियों ने भाग लिया। संवाद