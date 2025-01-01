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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Electric buses reduce HRTC's diesel expenses

Hamirpur (Himachal) News: इलेक्ट्रिक बसों से एचआरटीसी का डीजल खर्च घटा

Mon, 05 Oct 2026 12:49 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Mon, 05 Oct 2026 12:49 AM IST
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हमीरपुर मंडल में 100 से अधिक ई-बसें दौड़ रहीं, सितंबर में डीजल खपत में बड़ी कमी
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संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के हमीरपुर मंडल में इलेक्ट्रिक बसें पर्यावरण के साथ निगम के खर्च को भी राहत देने लगी हैं। मंडल की विभिन्न यूनिटों में चल रही 100 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों से डीजल पर निर्भरता कम हुई है।
इनमें देहरा, नालागढ़, हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर आदि यूनिट शामिल हैं। हमीरपुर मंडल में जुलाई में 8,78,329 लीटर डीजल की खपत हुई थी, जो अगस्त में घटकर 8,29,599 लीटर रह गई। सितंबर में डीजल खपत में और कमी दर्ज की गई और यह करीब 3,47,329 लीटर रही।
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इलेक्ट्रिक बसों के संचालन में डीजल की जरूरत नहीं पड़ती। इससे निगम को डीजल पर होने वाले खर्च से राहत मिलने के साथ ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर भी कम हो सकता है।
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इलेक्ट्रिक बसों के बढ़ते संचालन से हमीरपुर मंडल की परिवहन व्यवस्था धीरे-धीरे डीजल से बिजली की ओर बढ़ रही है। इससे परिचालन लागत कम होने के साथ सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण अनुकूल बनाने में भी मदद मिल सकती है।

कोट
हमीरपुर मंडल में इलेक्ट्रिक बसों का बढ़ता संचालन एचआरटीसी के लिए खर्च कम करने की दिशा में अहम साबित हो रहा है। आने वाले महीनों में डीजल खपत इसी तरह नीचे आती है, तो निगम को संभावित ईंधन बचत हो सकती है। -राज कुमार पाठक, मंडलीय प्रबंधक, एचआरटीसी हमीरपुर मंडल
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