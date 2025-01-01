Hamirpur (Himachal) News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Mon, 05 Oct 2026 12:52 AM IST
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आज के कार्यक्रम
सेहत जांच:
सांसद मोबाइल वैन सेवा टीम हमीरपुर की ओर से सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक काले अंब पंचायत में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा।
प्रशिक्षण शिविर:
लंबलू स्कूल में पूर्वाह्न 11 बजे अंडर-14 छात्रा वर्ग की राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षण शिविर शुरू होगा।
हैप्पीनेस कार्यक्रम:
आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से बढेरा कांगू पूर्वाह्न 3:00 बजे से हैप्पीनेस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में योग ध्यान का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
शिलान्यास:
भोरंज विधायक सुरेश कुमार पूर्वाह्न 11:00 बजे बलिदानी लखवीर सिंह स्मृति द्वार कोट लांगसा का शिलान्यास करेंगे।
बैठक:
सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ नादौन कार्यकारिणी की बैठक संयुक्त कार्यालय भवन पूर्वाह्न 11:00 बजे होगी। बैठक में सेवानिवृत कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा की जाएगी।
धार्मिक आयोजन:
ब्याड़ गांव में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के दूसरे दिन कथा व्यास पंकज हरि गोपाल दोपहर 12 बजे से भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रसंग सुनाएंगे।
काम की बात:
सड़क बंद:
मरम्मत एवं अपग्रेडेशन कार्य के चलते बदारन-गाहलियां जोल-गारली सड़क पर वाहनों की आवाजाही पूर्णतया: बंद रहेगी। इस दौरान वाहन चालक अन्य वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग कर सकते हैं।
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सेहत जांच:
सांसद मोबाइल वैन सेवा टीम हमीरपुर की ओर से सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक काले अंब पंचायत में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा।
प्रशिक्षण शिविर:
लंबलू स्कूल में पूर्वाह्न 11 बजे अंडर-14 छात्रा वर्ग की राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षण शिविर शुरू होगा।
हैप्पीनेस कार्यक्रम:
आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से बढेरा कांगू पूर्वाह्न 3:00 बजे से हैप्पीनेस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में योग ध्यान का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
शिलान्यास:
भोरंज विधायक सुरेश कुमार पूर्वाह्न 11:00 बजे बलिदानी लखवीर सिंह स्मृति द्वार कोट लांगसा का शिलान्यास करेंगे।
बैठक:
सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ नादौन कार्यकारिणी की बैठक संयुक्त कार्यालय भवन पूर्वाह्न 11:00 बजे होगी। बैठक में सेवानिवृत कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा की जाएगी।
धार्मिक आयोजन:
ब्याड़ गांव में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के दूसरे दिन कथा व्यास पंकज हरि गोपाल दोपहर 12 बजे से भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रसंग सुनाएंगे।
काम की बात:
सड़क बंद:
मरम्मत एवं अपग्रेडेशन कार्य के चलते बदारन-गाहलियां जोल-गारली सड़क पर वाहनों की आवाजाही पूर्णतया: बंद रहेगी। इस दौरान वाहन चालक अन्य वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग कर सकते हैं।
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