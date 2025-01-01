Hamirpur (Himachal) News: सिटी में आज

सेहत जांच:सांसद मोबाइल वैन सेवा टीम हमीरपुर की ओर से सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक काले अंब पंचायत में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा।प्रशिक्षण शिविर:लंबलू स्कूल में पूर्वाह्न 11 बजे अंडर-14 छात्रा वर्ग की राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षण शिविर शुरू होगा।हैप्पीनेस कार्यक्रम:आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से बढेरा कांगू पूर्वाह्न 3:00 बजे से हैप्पीनेस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में योग ध्यान का प्रशिक्षण दिया जाएगा।शिलान्यास:भोरंज विधायक सुरेश कुमार पूर्वाह्न 11:00 बजे बलिदानी लखवीर सिंह स्मृति द्वार कोट लांगसा का शिलान्यास करेंगे।बैठक:सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ नादौन कार्यकारिणी की बैठक संयुक्त कार्यालय भवन पूर्वाह्न 11:00 बजे होगी। बैठक में सेवानिवृत कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा की जाएगी।धार्मिक आयोजन:ब्याड़ गांव में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के दूसरे दिन कथा व्यास पंकज हरि गोपाल दोपहर 12 बजे से भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रसंग सुनाएंगे।काम की बात:सड़क बंद:मरम्मत एवं अपग्रेडेशन कार्य के चलते बदारन-गाहलियां जोल-गारली सड़क पर वाहनों की आवाजाही पूर्णतया: बंद रहेगी। इस दौरान वाहन चालक अन्य वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग कर सकते हैं।