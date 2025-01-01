सभी वर्गों के लिए समान आर्थिक मानदंड हो लागू : विनोद

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मीडिया को दिए बयान में उन्होंने कहा कि यदि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए आठ लाख रुपये वार्षिक पारिवारिक आय सीमा निर्धारित की गई है तो अन्य वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए भी यही मानदंड लागू होना चाहिए।उन्होंने केंद्र सरकार से मौजूदा प्रावधानों की व्यापक समीक्षा करने की मांग करते हुए कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को उनकी वास्तविक स्थिति के आधार पर शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं में सहायता एवं अवसर मिलना चाहिए।विनोद पठानिया ने चेतावनी दी कि मांग पर कार्रवाई नहीं हुई तो स्वर्ण समाज घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करेगा और सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। संवाद