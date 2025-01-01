Hamirpur (Himachal) News: जूडो में ऊहल और भारोत्तोलन में लंबलू बना विजेता

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तीनों स्कूलों में 18 खेल मुकाबलों में जिलेभर से 1198 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। पीएम श्री सीबीएसई राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुजानपुर में अंडर-19 छात्र इंडोर खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन जंगलबैरी स्कूल के प्रधानाचार्य संजीव ठाकुर ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की।इस दौरान जूडो में ऊहल विजेता और मैड़ उपविजेता रहा। कुश्ती में ब्ल्यू स्टार विजेता और बोहणी उपविजेता, बॉक्सिंग में हैप्स विकासनगर विजेता और हिम गुरुकुल उपविजेता रहा। कुराश में ऊहल विजेता और मैड़ उपविजेता, जबकि भारोत्तोलन में लंबलू विजेता और बोहणी उपविजेता रहा।मुख्यातिथि ने खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। वहीं, स्कूल प्रधानाचार्य मंजरी महाजन ने बताया कि प्रतियोगिता के दूसरे दिन कुश्ती, कराटे, जूडो, ताइक्वांडो, योग, शतरंज, कुराश, ठोडा, टेबल टेनिस, वुशु और रस्साकशी के रोचक मुकाबले हुए।कबड्डी में डिडवीं ने हमीरपुर को हरायाभरेड़ी स्कूल में माइनर खेलकूद प्रतियोगिता में हुए रोचक मुकाबलेसंवाद न्यूज एजेंसीभरेड़ी/नादौन (हमीरपुर)। पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भरेड़ी में आयोजित अंडर-19 माइनर जिला स्तरीय प्रतियोगिता के दूसरे दिन विभिन्न खेल मुकाबले हुए। इस दौरान कबड्डी में डिडवीं ने हमीरपुर को हराया।स्कूल प्रधानाचार्य रणवीर सिंह ठाकुर ने बताया कि वॉलीबाल, बैडमिंटन, कबड्डी और खो-खो सहित विभिन्न खेल मुकाबले करवाए जा रहे हैं। वहीं, खो-खो में रैली जजरी ने भतेड़ा, सुजानपुर ने बल्हडूहक, चौरी ने चकमोह और कुठेड़ा ने लदरौर को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया।इसके अलावा कबड्डी में महावी ने भोरंज और बिझड़ी ने अमलैहड़ को हराया। वॉलीबॉल के सेमीफाइनल में कुल्हेड़ा ने सुपर मैग्नेट हमीरपुर और बिझड़ी ने सुजानपुर को हराकर फाइनल में जगह बनाई।राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गौना करौर में आयोजित जिला स्तरीय मेजर खेलकूद प्रतियोगिता में हैंडबाल में स्नाही ने अमरोह और गौना करौर ने हैप्स विकासनगर को हराया।बास्केटबाल में स्नाही ने नादौन, बगवाड़ा ने भरेड़ी और झिरालड़ी ने भूंपल को हराया। हॉकी के फाइनल में सुजानपुर ने गौना करौर को हराकर विजेता ट्रॉफी अपने नाम की। इस मौके पर सहायक समन्वयक सुरिंदर कुमार, रिकॉर्डर विनोद कुमार सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे।