Hamirpur (Himachal) News: महंगाई की आंच बिगाड़ेगी पकवानों का जायका

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीहमीरपुर। त्योहारी सीजन से पहले कमर्शियल गैस सिलिंडर के दाम 70 रुपये बढ़ने से होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट कारोबारियों की लागत बढ़ गई है। बढ़ा खर्च आगे चलकर मिठाई, फास्ट फूड और अन्य पकवानों की कीमतों पर भी असर डाल सकता है।पहली अक्तूबर से कमर्शियल गैस सिलिंडर के दाम 70 रुपये बढ़ गए हैं। अब यह सिलिंडर 2900 के बजाय 2970 रुपये में मिलेगा। त्योहारी सीजन में होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट और फास्ट फूड कारोबार में गैस की खपत बढ़ जाती है।ऐसे में एक सिलिंडर पर 70 रुपये की बढ़ोतरी रोजाना कई सिलिंडर इस्तेमाल करने वाले कारोबारियों के मासिक खर्च को प्रभावित करेगी। छोटे खानपान कारोबारियों पर भी अतिरिक्त खर्च का बोझ बढ़ेगा।हालांकि, कारोबारियों ने अभी खाद्य पदार्थों और फास्ट फूड के दाम बढ़ाने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। बढ़ी लागत का बोझ फिलहाल खुद उठाने या आगे चलकर उत्पादों के दाम में शामिल करने का विकल्प उनके सामने है।हालांकि, घरेलू गैस सिलिंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह पहले की कीमत पर ही उपलब्ध रहेगा।कोट्सकमर्शियल गैस सिलिंडर के दाम बढ़ने से कारोबार की लागत बढ़ेगी। त्योहारों में बिक्री बढ़ती है, लेकिन खर्च बढ़ने से मुनाफे पर असर पड़ेगा।गैस महंगी होने से रोजाना का खर्च बढ़ गया है। ग्राहकों पर पूरा बोझ डालना भी संभव नहीं है। कुछ समय बाद उत्पादों के दाम में बदलाव करना पड़ सकता है।त्योहारी सीजन में पहले ही खरीदारी का खर्च बढ़ जाता है। फास्ट फूड और अन्य खानपान के दाम बढ़े तो ग्राहकों की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ेगा।हम जैसे छोटे दुकानदार कम मात्रा में सामान बेचते हैं। अब गैस सिलिंडर के दाम बढ़ने से हर महीने अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा।