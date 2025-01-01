Hamirpur (Himachal) News: ट्रक के स्पेयर टायर से 20 किलो भुक्की बरामद, चालक गिरफ्तार

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पुलिस के अनुसार ट्रक भोटा की ओर आ रहा था। सौर ठमाणी में लगाए गए नाके के दौरान पुलिस ने ट्रक की जांच की। तलाशी के दौरान स्पेयर टायर से भुक्की बरामद हुई। सदर थाना हमीरपुर में आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। विज्ञापन

आरोपी को दो अक्तूबर को न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक बलवीर सिंह ने मामले की पुष्टि की है। संवाद पुलिस के अनुसार ट्रक भोटा की ओर आ रहा था। सौर ठमाणी में लगाए गए नाके के दौरान पुलिस ने ट्रक की जांच की। तलाशी के दौरान स्पेयर टायर से भुक्की बरामद हुई। सदर थाना हमीरपुर में आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।आरोपी को दो अक्तूबर को न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक बलवीर सिंह ने मामले की पुष्टि की है। संवाद

भोटा (हमीरपुर)। पुलिस चौकी भोटा के तहत भोटा से करीब दो किलोमीटर दूर सौर ठमाणी में पुलिस ने एक ट्रक की जांच के दौरान स्पेयर टायर से 20.020 किलोग्राम भुक्की बरामद की। पुलिस ने ट्रक चालक राजेश कुमार निवासी बस्सी, तहसील भोरंज को गिरफ्तार कर लिया है।