Hamirpur (Himachal) News: भद्रा-राहुकाल से मुक्त रहेगा राखी का शुभ समय

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सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि होने के कारण 28 अगस्त को रक्षाबंधन मनाना शास्त्र सम्मत माना गया है। सेवानिवृत्त संस्कृत अध्यापक कुलदीप शास्त्री ने बताया कि हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है।इस बार पूर्णिमा 28 अगस्त को सूर्योदय काल में विद्यमान रहेगी, इसलिए इसी दिन पर्व मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अवधि में भद्रा और राहुकाल का प्रभाव नहीं रहेगा। त्योहारों की तिथि तय करते समय सूर्योदय काल में संबंधित तिथि की स्थिति और शास्त्रीय मान्यताओं का ध्यान रखना आवश्यक है। संवाद