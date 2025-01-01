Hamirpur (Himachal) News: जल शक्ति विभाग में जूनियर ड्राफ्ट्समैन के सात पदों पर होगी भर्ती

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उन्होंने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में अभी तक के ताजा बैच के अभ्यर्थी भी भाग ले सकते हैं। बैचवाइज भर्ती में भाग लेने के लिए रोजगार कार्यालय में पंजीकरण आवश्यक है। विज्ञापन

जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने पात्र अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे अपना नाम नजदीकी रोजगार कार्यालय की लिस्ट में जरूर जांच लें। लिस्ट में नाम न होने की स्थिति में 18 सितंबर से पहले विभाग की वेबसाइट ईईएमआईएस.एचपी.एनआईसी.इन पर ऑनलाइन पंजीकरण सुनिश्चित करें। संवाद उन्होंने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में अभी तक के ताजा बैच के अभ्यर्थी भी भाग ले सकते हैं। बैचवाइज भर्ती में भाग लेने के लिए रोजगार कार्यालय में पंजीकरण आवश्यक है।जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने पात्र अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे अपना नाम नजदीकी रोजगार कार्यालय की लिस्ट में जरूर जांच लें। लिस्ट में नाम न होने की स्थिति में 18 सितंबर से पहले विभाग की वेबसाइट ईईएमआईएस.एचपी.एनआईसी.इन पर ऑनलाइन पंजीकरण सुनिश्चित करें। संवाद

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हमीरपुर। जल शक्ति विभाग में जूनियर ड्राफ्ट्समैन (सिविल) के सात पद बैचवाइज भर्ती के आधार पर भरे जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इनमें सामान्य वर्ग के तीन पद तथा सामान्य (आईआरडीपी), सामान्य (ईडब्ल्यूएस), एससी और एससी (बीपीएल) का एक-एक पद शामिल है।